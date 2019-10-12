إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن موقعا عسكريًا إسرائيليًا تعرض لإطلاق نار من سيارة أمس الجمعة، قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، دون أن يتم الإبلاغعن إصابات أو أضرار، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي، إن قوات الجيش عملت على تمشيطالمنطقة في محاولة لتحديد مكان العناصر التي أطلقت النيران.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن "مقاومين أطلقوا النار في اتجاه موقع مراقبة لجيش الاحتلال"، الذي اقتحم عناصره منزل أحد منفذي العملية في منطقة عين بوبين.
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