دعت السلطات اليابانية 4.2 مليون مواطن لمغادرة الأماكن التي يقيمون فيها، فيما تم إجلاء 50 ألف شخص من محافظات ميه وطوكيو وشيزوكا وشيبا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتأتي هذه الإجراءات مع اقتراب إعصار "هاغيبيس" العنيف من الأرخبيل الياباني قادما من الجنوب الشرقي، حيث شبهه خبراء المناخ بإعصار "إيدا" الذي تسبب بمقتل 1269 شخصا سنة 1958.
وسيؤثر الإعصار على السواحل المطلةعلى المحيط الهادئ قبل أن يصل إلى العاصمة طوكيو ليلة الأحد.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وصفت الإعصار بـ"العنيف" أمس الجمعة، أي أقل بقليل من المستوى الأقصى الذي أعلنت عنه الخميس عندما أشارت إلى أنه يعادل إعصارا من الفئة الخامسة.
وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية هطول أمطار غزيرة صباحالسبت مصحوبة برياح عاتية قد تبلغ سرعتها 216 كيلومترا.
ومن المتوقع هطول أمطار قياسية في بعض المناطق، قد تبلغ كميتها 500 مم خلال 24 ساعة في منطقة طوكيو وحتى 800 مم وسط البلاد.
وألغت الشركتان الجويتان الرئيسيتان "جابان إيرلاينز" (جال) و"أول نيبون إيروايز" (آنا) مئات من الرحلات التي كانت مقررة السبت، ولاسيما على خطوطهما الداخلية.
كما ألغيت جميع الرحلات التي كانت مقررة السبت بالقطارات السريعة بين طوكيو وناغويا، وبين ناغويا وأوساكا اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تجلي أكثر من 4 ملايين شخص خوفًا من إعصار هاغيبيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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