نزوح 100 ألف سوري فرارًا من الاجتياح التركي

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، اليوم السبت، عن نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا، بسبب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي الأربعاء، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
وقال المتحدث بالإشارة إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: "أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 100 ألف شخص قدنزحوا بالفعل عن مناطقهم".
وأشار المتحدث إلى أن العملية التركية يجب أن تتقيد بالقانون الدولي، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين من هذه العملية.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أنها بدأت تتلقى تقارير عن وقوع إصابات وجرحى مدنيين بعد انطلاق العملية التركية.
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