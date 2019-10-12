ارتفاع حصيلة الهجوم التركي على شمال سوريا إلى 74 قتيلاً

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن عدد القتلى من المسلحين السوريين الذين يقودهم الأكراد ويتصدون للهجوم التركي الحالي ارتفع إلى 74 قتيلاً وأغلبهم سقطوا في تل أبيض.

وذكر رامي عبد الرحمن مدير المرصد أن 49 مسلحاً ينتمون لجماعات سورية معارضة تدعمها تركيا قُتلوا منذ بدء الهجوم يوم الأربعاء.

وأضاف أن عدد القتلى من المدنيين في سوريا ارتفع إلى 20 قتيلاـً بعد سقوط قتيلين في مدينة القامشلي. وسقط معظم القتلى المدنيين في بلدة تل أبيض الحدودية.

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وتخوض قوات سوريا الديموقراطية اشتباكات عنيفة ضد القوات التركية في محاولة لصدّ الهجوم والتصدي لتقدم الجيش الذي يشن هجمات على جبهات عدّة في الشريط الحدودي الممتد من رأس العين (في محافظة الحسكة) حتى تل أبيض (في محافظة الرقة).

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وتتزامن الاشتباكات مع قصف مدفعي كثيف وغارات تركية متفرقة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن قوات سوريا الديموقراطية تستخدم «أنفاقاً وتحصينات بنتها قرب الحدود لشن هجمات مضادة وعرقلة تقدم» خصومها.