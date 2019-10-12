مظاهرات في ألمانيا تنديداً بالعملية العسكرية التركية شمال سوريا

تنظم مجموعات كردية ومنظمات معنية بالمهاجرين، اليوم السبت، مظاهرات في أنحاء متفرقة من ألمانيا للتنديد بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وأعلنت منظمات كردية أنه سيتم تنظيم مظاهرات في العاصمة برلين، وهامبورج وكولونيا وهانوفر وشتوتجارت وفرانكفورت وميونخ، ومدن أخرى.

وبحسب بيانات الشرطة، يتوقع أن يشارك 5 آلاف فرد في مظاهرة كولونيا، كما يتوقع المركز الكردي للعلاقات العامة مشاركة عدد مماثل في مظاهرة برلين، إلا أن شرطة العاصمة لم تتلق إخطارات بالمشاركة سوى من مئات الأفراد.

وتتوقع الشرطة مشاركة نحو ألف شخص في مظاهرة هامبورج بعد ظهر اليوم السبت.

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وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي هجوماً عسكرياً على شمال سوريا، وحصدت على إثر ذلك انتقادات حادة على المستوى الدولي.

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ويستهدف الهجوم "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تسيطر على جزء كبير من شمال سوريا على الحدود مع تركيا.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور، وتصنفها بناء على ذلك "تنظيماً إرهابياً".

وتسعى تركيا إلى إقامة منطقة أمنية على طول الخط الحدودي مع سوريا وتوطين اللاجئين السوريين، المقيمين في تركيا حالياً، هناك.