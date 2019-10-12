الجيش الأفغاني يستعيد منطقة كانت خاضعة لطالبان

ذكر مسؤولون في أفغانستان، اليوم السبت، أن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة بإقليم قندوز شمالي البلاد.

وكان مسلحو طالبان احتلوا منطقة "داشت إي آرشي" قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

واستعادت قوات أفغانية خاصة السيطرة على المنطقة بعد، ظهر أمس الجمعة، بحسب ما ذكره شاه خان شيرزاد، وهو عضو برلماني يمثل الإقليم.

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على المنطقة.

Advertisements

اقرأ أيضا... مقتل أحد كبار قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان

وقال شيرزاد إن أربعة جنود، على الأقل، أصيبوا في العملية. وأضاف أن قوات أميركية قدمت العون للقوات الأفغانية في العملية.