كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعين جون ساليفان سفيرًا لها في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة، تعيين مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون ساليفان، سفيراً لواشنطن في موسكو.

ويفترض أن يوافق مجلس الشيوخ على هذا التعيين بعد الاستماع لساليفان(57 عاماً) الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية منذ مايو 2017، والذي تولى قيادة الخارجية بالنيابة لمدة شهر في ربيع 2018 بعد إقالة ريكس تيلرسون.

وأصبح سفيراً في موسكو خلفاً لجون هانتسمان الذي استقال في أغسطس الماضي، وعمل رجل القانون المتحفظ جداً في وزارات العدل والدفاع والتجارة في عهد إدارات سابقة، وكذلك في القطاع الخاص، وكما أنه لا يعد خبيراً في شؤون روسيا لكنه قاد في منتصف يوليو الماضي الوفد الأمريكي خلال حوار استراتيجي أمريكي روسي حول الأمن.

وعبرت واشنطن حينذاك عن قلقها من تطوير ونشر أسلحة نووية غير استراتيجية من جانب روسيا قبل الانسحاب الأمريكي من اتفاقية الأسلحة المتوسطة المدى، النص الرمزي الذي وقع خلال الحرب الباردة.

Advertisements

ومنصب سفير الولايات المتحدة في موسكو مهم بشكل عام، لكنه بات يتسم بحساسية أكبر منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض وسعيه للتقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، وقال ترامب في أغسطس الماضي إنه "يؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الثماني بعدما استبعدتها القوى الكبرى في 2014 إثر ضمها شبه جزيرة القرم".

ويفترض أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيين ساليفان وقد تكون وجلسة الاستماع إليه صعبة، إذ أن الأقلية الديموقراطية وعدداً من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ قد يطلبوا ضمانات بتبني خط صارم حيال بوتين.

وتتهم وكالات الاستخبارات الأمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 وفاز فيها الملياردير الجمهوري، وبالسعي إلى التدخل مجدداً في انتخابات 2020، وما زالت هذه القضية موضع جدل سياسي على الرغم من تحقيق واسع لم يثبت وجود تواطؤ بين حملة المرشح ترامب والكرملين خلال الحملة.

وسيكون اسم من سيخلف ساليفان في وزارة الخارجية موضع تدقيق أيضاً، لأن الجمهوريين يدفعون وزير الخارجية مايك بومبيو إلى مغادرة منصبه ليتشرح لمنصب سيناتور في انتخابات 2020.