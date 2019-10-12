كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. تسريب صوتي يفضح أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت عدد من الصفحات التركية المعارضة، مكالمة هاتفية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يوبَّخ نجله بلال.

وأظهرت المكالمة المسربة، امتلاك أردوغان لعدد من الصحف التركية، موجهًا مادتها الصحفية لصالحه، من جهة، ومن جهة أخرى تكون غطاءً لمعاملاته المالية.