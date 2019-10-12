كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون في أفغانستان: قوات الأمن تستعيد منطقة من طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الأمن الأفغانية، اليوم السبت، من استعادة السيطرة على منطقة بإقليم قندوز شمالي البلاد، حسبما أعلن مسؤولون في أفغانستان.

وكان مسلحو طالبان، احتلوا منطقة "داشت إي آرشي" قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

واستعادت قوات أفغانية خاصة (كوماندوز) السيطرة على المنطقة بعد ظهر الجمعة، حسب ما ذكره شاه خان شيرزاد، وهو عضو برلماني يمثل الإقليم.

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على المنطقة.

وقال شيرزاد، إن "أربعة جنود، على الأقل، أصيبوا في العملية. وأضاف أن قوات أمريكية قدمت العون للقوات الأفغانية في العملية".

ومن بين الأقاليم الشمالية في أفغانستان، تحافظ طالبان على وجود قوي لها في قندوز منذ سنوات.

وكان مسلحو الجماعة سيطروا على مدينة قندوز، عاصمة الإقليم، لمدة أسبوعين في عام 2015.

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ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، أن حركة طالبان أطلقت سراح 43 مدنياً، كانوا قد اختطفوهم من منطقة خواجه عمري بإقليم غزني.

وجاء في بيان صادر عن مكتب حاكم إقليم غزني، أن مسلحي طالبان اختطفوا 43 مدنياً بالمنطقة قبل يومين.

وأضاف البيان أن مسلحي طالبان أطلقوا سراح الرهائن مساء أمس السبت، بعد أن تدخل شيوخ القبائل المحليون وتفاوضوا مع المسلحين، ولم تعلق حركة طالبان على هذا الأمر حتى الآن.

وأوضح مسؤول أفغاني إن مقاتلي طالبان شنوا هجمات علي مناطق في تالوكان وحولها، عاصمة إقليم تخار الشمالي.

وقال جواد الهاجري، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، اليوم الأربعاء إنه خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت هناك معارك نارية متفرقة بين القوات الأفغانية وطالبان حول مدينة طلقان.

وأضاف الهاجري إنه تم تشريد أكثر من 4000 أسرة نتيجة المعارك بالأسلحة في ثلاث مناطق، مشيرا الي ان القوات الأفغانية بدأت عملية تطهير ضد المتمردين.

وتابع نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في تقرير منفصل من مقاطعة كابيسا الشمالية، انه قتل ستة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، عندما اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب طريق.



