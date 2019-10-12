كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على مدينة القامشلي السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، أن القوات التركية جددت قصفها الصاروخي على مدينة القامشلي بريف الحسكة، مستهدفة الفرن الآلي ومناطق أخرى في المدينة، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وشهدت محاور في منطقة الدرباسية بريف الحسكة، حسب المرصد، اشتباكات عنيفة بين القوات التركية والفصائل التابعة لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، ترافقت مع قصف مكثف وعنيف، كما استمرت المعارك بوتيرة عنيفة بين الطرفين، على المحاور الغربية لمدينة تل أبيض بريف الرقة، ومحيط وأطراف مدينة رأس العين بريف الحسكة، حيث استهدفت طائرات حربية تركية رأس العين.

ووثق المرصد السوري، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف الأطراف المتقاتلة شرق الفرات، حيث ارتفع إلى 60 عدد عناصر قوات سوريا الديقراطية الذين قتلوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية، جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات.

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وارتفع إلى 42 عدد مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا، بينهم 13 من خلايا أنقرة، ممن قتلوا خلال قصف والاشتباكات مع قوات "قسد"، فيما قتل 6 جنود أتراك خلال الاشتباكات والاستهدافات، اعترفت تركيا بمقتل 4 منهم، بالإضافة إلى معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية السورية.

كما أشار المرصد، إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات الحرجى، بعضهم في حالات خطرة.

وجدد أردوغان، يوم الخميس، تهديده بإرسال اللاجئين السوريين الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون في بلاده إلى أوروبا، إذا ما وصفت الدول الأوروبية توغل جيشه في شمال سوريا بـ"الاحتلال".

وكثفت تركيا الضربات بسلاحي الطيران والمدفعية في شمال شرق سوريا، تطويرا لهجوم فجر تحذيرات من كارثة إنسانية، كما أثار احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة.

