حركة المسافرين سترتفع.. المغرب سيحتاج إلى 260 طائرة

قال برتراند ليستيم، مدير التسويق بشركة إيرباص -إفريقيا والشرق الأوسط، إن المغرب سيحتاج إلى 260 طائرة إضافية في أفق سنة 2038 قصد الاستجابة للنمو الكبير في حركة المسافرين، الذي من المتوقع أن يتضاعف خلال 20 سنة المقبلة.

ليستيم الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته الشركة المصنعة للطائرات أضاف أن هذا الطلب المتزايد على المستوى الوطني، والذي تضاعف أربع مرات منذ سنة 2002، سيتطلب 210 طائرة صغيرة، وعلى التوالي 41 و9 طائرات متوسطة وكبيرة الحجم.

من جهته، أبرز ميكيل هواري، رئيس شركة إيرباص لإفريقيا والشرق الأوسط، أنه منذ أكثر من 50 سنة، كانت إيرباص شريكا صناعيا مهما للمغرب، وذلك بفضل فرعها ستيليا أيروسبيس، مذكرا بأن استثمارات المجموعة بلغت 60 مليون دولار في ظرف ثلاث سنوات، مما سمح بتقوية وجودها الصناعي المحلي.

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وعبر عن ارتياحه لكون شركة إيرباص، التي بادرت إلى المنظومة الفضائية، تدعم آلاف الوظائف المؤهلة في المملكة، وتلتزم بفعالية مع القطاع الصناعي في المملكة، وتنتج عائدات تصدير مهمة للصناعة المحلية واقتصاد البلاد.

للإشارة وسعت Airbus Helicopters و Heliconia شراكتهما سنة 2018، مع إنشاء مركز صيانة جديد في مراكش لطائرات الهليكوبتر صنف H125 وH135 العاملة في غرب إفريقيا. ويأتي هذا المركز الجديد ليعزز شبكة إيرباص، التي تضم أربعة مراكز أخرى في القارة الأفريقية.

وبرسم السنة المالية 2018، حققت المجموعة، التي توظف 134 ألف شخص، مبيعات بلغت 64 مليار أورو.