نقطة نظام.. المغاربة والحكومة

وأخيرا رأت الحكومة الجديدة النور، وكان التعديل، أو الترقيع، بعد طول انتظار وتخمين وتسريب وتكذيب… تغيرت وجوه وبقيت وجوه، لكن الذي لم يتغير هو سؤال: ما الذي ستقدمه الوجوه الجديدة إلى انتظاراتنا القديمة؟ كلنا يعرف أن هذا التعديل جاء بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش العشرين، والذي طالب فيه الملك رئيس حكومته بـ«إغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق». فهل جاء التعديل الحكومي على هذا الأساس؟ وهل تعوزنا الكفاءات عالية المستوى لنكون بلدا في مستوى جيراننا الشماليين؟

إذا انتظرنا الجواب من الحكومة، فسترد علينا بإحصائيات وأرقام عن تقدم هذا القطاع، قد تعني الشيء ونقيضه، حسب الجهة التي تقرؤها وتقارنها بسياقات ومعطيات أخرى. لكن، هل هذا هو ما يحتاج إليه المغاربة؟ ما نحتاج إليه هو حكومة قوية وقادرة على الفعل والمحاسبة، أول ما تقوم به هو تنفيس الاختناق الحقوقي والانحباس السياسي، واختلال السلط، وتغول بعضها على بعض… فهل هذه النسخة وسابقتها من حكومة العثماني قادرة على هذا؟ الجواب هو لا، حتى إشعار آخر.