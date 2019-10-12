احتفالا بتوكارتشوك: مدينة بولندية تقدم رحلات مجانية لمدمني الكتب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت مدينة بولندية يوم أمس، الجمعة، رحلات مجانية بالنقل العام لمدمني القراءة، بشرط أن يكونوا حاملين أحد أعمال الكاتبة أولغا توكارتشوك، الحائزة على جائزة نوبل في الآداب.

الكاتبة أولغا توكارتشوك

فقد قالت سلطات النقل في فروتسواف، حيث تعيش أولغا توكارتشوك، الجمعة إنه بإمكان الناس الذين يحملون كتبها الركوب مجانا في الحافلات والقطار على مدار نهاية الأسبوع.

فازت توكارتشوك بجائزة نوبل للآداب 2018 الخميس " على خيالها السردي الذي يرمز من خلال شغف موسوعي إلى تجاوز الحدود كشكل من أشكال الحياة." حسب كلمات الأكاديمية السويدية التي تمنح الجائزة.

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كان وزير المالية البولندي قد قال إنه سيعفي توكارتشوك من الضريبة على جائزتها التي تبلغ قيمتها المالية 905 ألف دولار.

تقع فروتسواف غرب بولندا ويقطنها نحو 640 ألف نسمة.