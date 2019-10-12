الحوثي للأميركيين: تعلموا الدرس من حرب العراق

وكتب الحوثي على تويتر: "أن يشعروا شعبهم - ولو لمرة واحدة - أنهم تعلموا الدرس من حرب فيتنام أو حرب العراق أو حربهم في اليمن، وأنها حروب عبثية"، معتبراً أن "مزاعم المواجهة مع إيران من السعودية باتت مفضوحة"، بحسب "روسيا اليوم".وأضاف: "بدلاً من إرسال المزيد من آلاف العناصر العسكرية الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط سيكون أفضل لترامب وإدارته ووزير حربه إسبر أن يرسلوا خطط العيش المشترك وخطط المواطنة المتساوية والديمقراطية لا خطط الحروب والدمار لحلفائهم أو للشعوب الحرة".

وتابع: "أن يرسلوا لحلفائهم ولو لمرة واحدة ما يحمله شعار أمريكا من أغصان الزيتون، وأن يفاجئوا العالم بأنهم - مع مساعدتهم لحلفائهم في صنع أسوأ أزمة إنسانية في العالم على الشعب اليمني - لا يزالون يحملون جزءا من إنسانيتهم المزعومة، وأن يفاجئوا العالم بتغيير سياستهم العدوانية، والتي بالتأكيد لم يحصدوا من ورائها غير السخط والخسارة كما تحدث ترامب بأنهم خسروا جراء قرارهم الخاطئ ثمانية تريليونات".



يشار إلى أن وكالة "رويترز"، ذكرت، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية في 14 ايلول المنصرم.