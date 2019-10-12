الحكيم يطالب بمحاسبة المقصرين بالتظاهرات خلال المدة التي حددتها المرجعية

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، ضم صوته لصوت المرجعية الدينية العليا التي طالبت بوضع حد للذين يقتلون بلا رقيب، مجددا، "مطالبة القضاء بكشف ومحاسبة المقصرين خلال المدة التي حددتها المرجعية. وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، "واذ نضم صوتنا لصوت المرجعية الدينية المطالب بوضع حد للذين يقتلون بلا رقيب ولا وازع". وجدد الحكيم، "المطالب للقضاء العراقي والحكومة العراقية بكشف ومحاسبة المقصرين خلال المدة التي حددتها المرجعية الدينية، وضرورة خضوع الجميع لسلطة القانون، وعدم تسويف نتائج التحقيق".

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