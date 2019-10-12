عبد المهدي يعلن تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن أحداث التظاهرات

أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج "موضوعية وأكيدة" بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم (أمس) الجمعة المصادف واستكمالاً للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".



يذكر أن المرجعية الدينية العليا طالبت، أمس الجمعة، بـ"قوة" الحكومة والقضاء بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية عن كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، محددة مهلة لذلك بأسبوعين.