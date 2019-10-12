المالية توضح حقيقة إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات

نفت وزارة المالية، السبت، الأنباء التي تحدثت عن قطع أو إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات. وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة المالية تنفي المعلومات المتداولة في الأوساط الإعلامية حول قطع أو إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات".



يشار إلى أن مجلس النواب صوت، الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019)، من حيث المبدأ على إنهاء أعمال مجالس المحافظات.



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