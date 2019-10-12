نفت وزارة الخارجية الباكستانية، الأنباء التي تحدثت عن طلب السعودية من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التوسط بين الرياض وطهران للتسوية، أو نقل أي رسالة إلى القيادة الإيرانية.
وأكدت الخارجية الباكستانية، أنه لا أساس من الصحة لأي من التقارير الإعلامية حول أي وساطة تقودها إسلام آباد بين الرياض وطهران، مشددة على أن لا ولي العهد ولا غيره في القيادة السعودية لم يرسل أي خطاب بهذا الشأن للحكومة الباكستانية، ولم يطلب من باكستان لعب أي دور وساطة مع إيران.
وأوضح البيان أن المبادرة من أجل إمكانية الحوار بين السعودية وإيران "البلدين الشقيقين لباكستان"، محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأوضح البيان أن المبادرة من أجل إمكانية الحوار بين السعودية وإيران "البلدين الشقيقين لباكستان"، محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: السعودية لم تطلب الوساطة مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.