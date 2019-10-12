إعادة افتتاح طريق بغداد – بابل

أعلنت أمانة بغداد، السبت، إنجاز الأعمال الخاصة بالطريق السريع بغداد - بابل بالكامل وفتحه أمام حركة السير والمرور رسمياً. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة المشاريع وبمتابعة مكتب أمين بغداد أنجزت أعمال الصيانة والتي تضمنت المعالجة بالكونكريت المسلح والاكساء بطبقتين من الاسفلت وبطول 4 كيلومتر وعرض 11 متراً للمقطع الممتد من جسر بغداد وحتى فلكة علوة الرشيد".



وأضاف البيان، أن "أمانة بغداد أنجزت الأعمال الخاصة بالطريق بنوبات عمل استمرت على مدار اليوم وخلال 15 يوم عمل فقط ليفتتح رسمياً ومع اقتراب زيارة الأربعين الخاصة بالأمام الحسين عليه السلام وتزايد الحاجة لاستخدام الطريق الذي سيشهد مرور ملايين الزائرين من خلاله صوب مدينة كربلاء المقدسة".

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