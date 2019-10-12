ماكرون يطلب وقف الهجوم التركي بسوريا «في أسرع وقت»

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وقف الهجوم التركي في سوريا “في أسرع وقت”.

وقال الإليزيه إن ماكرون “أكد ضرورة منع عودة ظهور داعش في المنطقة قبل كل شيء، ودعم الذين قاتلوا على الأرض إلى جانبنا ضد الإرهابيين وحماية السكان المدنيين”.

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وتابع أن رئيس الدولة الفرنسي “ذكر بضرورة وقف الهجوم التركي في أسرع وقت”، مؤكدا أن “فرنسا والولايات المتحدة اللتين تتقاسمان قلقا مشتركا، ستنبقيان على تنسيق وثيق في الأيام المقبلة”.

وبدأت تركيا هجومها، الذي دفع منذ الاربعاء نحو مئة ألف شخص للنزوح، وفق تقديرات الأمم المتحدة، بعد يومين من سحب واشنطن عشرات من جنودها من نقاط حدودية في شمال سوريا ما بدا وكأنه ضوء أخضر أميركي لتركيا.

وكثفت تركيا الجمعة عمليات القصف على أهداف تركية في شمال سوريا بينما أكد الرئيس رجب طيب اردوغان أنه سيواصل الهجوم على الرغم من التحذيرات الأميركية.