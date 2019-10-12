اتهامات لـ"ويكيبيديا" الفارسية بطمس جرائم نظام إيران

السبت 12 أكتوبر 2019

اتهامات لـويكيبيديا الفارسية بطمس جرائم نظام إيران

متابعات_الخليج 365

اتهمت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية، مؤسسة ويكيبيديا الفارسية بـ "التستر على المنتهكين لحقوق الإنسان في إيران".

وقالت "العدالة من أجل إيران" إن مؤسسة ويكيبيديا الفارسية "حذفت بيانات المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وبينهم مسؤولون في النظام".

ووفق إذاعة فاردا، طالبت المنظمة الحقوقية إدارة ويكيبيديا (العامة) باتخاذ تدابير جديّة "لضمان عدم استخدام الدول الاستبدادية، مثل إيران ويكيبيديا كأداة للرقابة والقمع والإفلات من العقاب".

واتهمت المنظمة محررين في ويكيبيديا الفارسية بتقديم النصوص بطريقة تحجب المعلومات الخاصة بجرائم مسؤولي النظام الإيراني "بشكل ممنهج" على حد تعبيرها.

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يشار إلى أن ويكيبيديا الفارسية عمدت إلى مسح قسم كامل بعنوان "انتهاكات حقوق الإنسان" في الصفحة الخاصة بالقائد السابق لقوات الحرس الثوري محسن رضائي.

وأضيف اسم رضائي لقائمة الإنتربول الخاصة بالأشخاص المطلوبين سنة 2007 لدوره في تفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس الأرجنتينية، العام 1994.

وورد في بيان المنظمة، والذي تناقلته وسائل إعلام الجمعة إن وكيبيديا الفارسية "أضافت معلومات مغلوطة بخصوص الرجل".

وادعى فريق تحرير ويكيبيديا الفارسية بأن اسم رضائي شطب من قائمة الشرطة الدولية سنة 2013، وهو أمر لم يحدث.

وأشار بيان "العدالة من أجل إيران" إلى عقد فرع ويكيبيديا في إيران اجتماعا مهنيا شهر سبتمبر من سنة 2018 في مقر وزارة الثقافة الإيرانية، تمحور حول "آليات تطبيق تقنيات ويكيبيديا في التواصل "، وهو ما رأت فيه المنظمة "مساسا بمبدأ الحياد الذي تقوم عليه مؤسسة ويكيبيديا".

يذكر أن الوزارة الثقافة، مسؤولة عن الرقابة في إيران "ومشاركة المحررين يعطي صورة عن مدى نفوذ الحكومة الإيرانية في "ويكيبيديا الفارسية"، وفق المنظمة.