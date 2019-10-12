السودان.. مفاوضات السلام تنطلق الاثنين في جوبا

السبت 12 أكتوبر 2019

مفاوضات السلام تنطلق الاثنين في جوبا

متابعات_الخليج 365

قال مجلس السيادة السوداني إن رئيسه الفريق عبد الفتاح البرهان تلقى دعوة رسمية من سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، لزيارة مدينة جوبا بعد غد الاثنين لحضور مراسم افتتاح جلسات مفاوضـات السـلام.

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ووفق المجلس فقد تسلم البرهان دعوة رسمية من الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، لحضور الجلسة الافتتاحية لمفوضات السلام بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة التي تستضيفها جوبا في الرابع عشر من أكتوبر الجاري.

وسلمه الدعوة توت قلواك، رئيس وفد دولة جنوب السودان، الذي عقد اجتماعاً مشتركاً مع المجلس الأعلى للسلام برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيت الضيافة.