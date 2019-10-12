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السبت 12 أكتوبر 2019
روحاني
متابعات_الخليج 365
ردت وزارة الخارجية الباكستانية على الادعاءات بشأن التقارير الإعلامية التي تزعم طلب المملكة العربية السعودية من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان القيام بأي دور وساطة مع إيران.
وذكرت الخارجية الباكستانية، في بيان نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، أنه لا أساس من الصحة لأي من التقارير الإعلامية حول أي وساطة تقودها إسلام أباد بين الرياض وطهران،
وأكدت على أن المملكة العربية السعودية لم ترسل أي خطاب بهذا الشأن للحكومة الباكستانية، ولم تطلب من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران.
وأوضحت أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوار بين السعودية وإيران تعد محاولة شخصية من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تدحض مزاعم إيران بشأن طلب السعودية للحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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