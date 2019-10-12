صحيفة بريطانية: عملية تركيا في شمال سوريا ستعيد داعش

السبت 12 أكتوبر 2019

عملية تركيا في شمال سوريا ستعيد داعش

متابعات_الخليج 365

في الأيام والأسابيع التي سبقت الهجوم العسكري التركي في سوريا، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية تحذيراً قوياً للمجتمع الدولي، إذا تعرضنا للهجوم، فستعود داعش الإرهابي.



هذا ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية للتحذير من تداعيات العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد الأكراد في شمالي سوريا، مشيرة إلى أنها ربما تسمح بفرار العناصر الإرهابية من السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت الصحيفة، أن قوات سوريا سوريا الديمقراطية تشير إلى أن الفراغ الأمني الذي سينجم عن مغادرة المقاتلين الأكراد أماكنهم في السجون التي تحتجز الآلاف من عناصر داعش ستسمح لهم بالهرب.

ونقلت الصحيفة عن مصطفى بالي، المتحدث باسم القوات سوريا الديمقراطية :" إذا انسحبت أمريكا ، فسيتم مسح كل شيء ومع الهجوم التركي سيفر الالاف من السجون".

ولفتت الصحيفة، والآن بعد أن بدأت المعركة، أصبحت المخاوف أقرب إلى أن تتحقق، وفي اليوم التالي لبدء تركيا هجومها على سوريا، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها أوقفت عمليات مكافحة داعش للدفاع عن مناطقها.

وأشار المسؤولون الأمريكيون أيضًا إلى أن مواردها في البلاد يتم تحويلها بعيدًا عن العمليات ضد داعش وتركز بدلاً من ذلك على "حماية مناطقها".

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في غضون ذلك، قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها صدت عددًا من الهجمات التي شنتها خلايا داعش النائمة، وتتوقع أن ترى المزيد من الهجمات.

وأكد بعض المحللين على أن العملية العسكرية التركية ربما تساعد في إعادة تنظيم داعش، ووصف نيكولاس هيراس، الباحث في المركز الأمن الأمريكي الجديد، الحملة التركية بأنها "نعمة لداعش".

وتابع :" داعش كانت تحت ضغط شديد من قوات سوريا الديمقراطية، التي ركزت على تفتيت الخلايا النائمة، تتطلب عمليات مكافحة داعش قدرًا كبيرًا من الذكاء والتركيز، والأمر الذي تعطله حملة تركيا".

وقال بدران جيا كرد، مستشار السلطة المدنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا: " هذا الهجوم سيقلل بالتأكيد ويضعف نظام الحراسة لعناصر داعش في السجون، وربما يؤدي إلى هروبهم أو إلى سلوكيات قد تخرج عن سيطرة قوات الأمن، ويتم تقليل عدد القوات كلما زادت حدة المعارك".

وبقول شيراز ماهر ، مدير المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينجز كوليدج في لندن: "قرار الولايات المتحدة بنقل بعض سجناء داعش الأشد خطورة من سوريا يؤكد مدى تقلب هذا الوضع".

ودعا زعيم داعش أبو بكر البغدادي مؤيديه مؤخرًا إلى إطلاق سراح هؤلاء السجناء، ومع انتقال الأكراد الآن لمواجهة الغزو التركي في الشمال، ستصبح مرافق الاحتجاز هذه حتماً أكثر عرضة للخطر وتعرضًا للخطر. "

ووصفت قوات الدفاع الذاتى مؤخراً المخيم بأنه "قنبلة موقوتة"، مضيفة أنه تم تهريب الأسلحة وغيرها لداخل المخيم.