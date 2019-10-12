إعلامي مصري: قناة الجزيرة فقدت كل مهنيتها

السبت 12 أكتوبر 2019

عمرو أديب

متابعات_الخليج 365

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، فى تعليقه على تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لحصول رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل للسلام، قائلاً: "العيال بقى بيقولوا يعنى ايه، وموضوع المية، طيب ودا ماله وموضوع المية، دا خلاف، وفيه بينا مفاوضات، ودى مش خناقة دا موضوع فيه قانون ومشاكل ودوشة".

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وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"،: "لسه لغاية النهاردة الجزيرة بتجيب موقع اسمه اثيوبيا بالعربى مضروب، وطلعت إثيوبيا وقالت مش هى الصفحة دى"، مردفاً:"المحطة فقدت كل مهنيتها، وكل قدرتها على التمييز".

وأوضح أديب، أن مصر لديها حالياً فقر مائى، بصرف النظر عن إثيوبيا، وسد النهضة، لافتًا إلى أن عدد السكان زاد بعد الاتفاقية والحصة، مردفاً:" يجب إننا ناخد بالنا من المياه".