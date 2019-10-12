السبت 12 أكتوبر 2019 قناة الجزيرة متابعات_الخليج 365 طرح الإعلامي المصري أحمد موسى، سؤالا على المشاهدين خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" "لو كانت الجزيرة موجودة أيام حرب أكتوبر توقعوا لمن كانت ستنحاز".

Advertisements وأكمل موسى: "الجزيرة وكل الخونة مضايقين من احتفال مصر بذكرى أكتوبر وهو الإنجاز الأعظم فى تاريخ الشعوب العربية. وتابع موسى:"قناة الجزيرة تحاول التقليل من الإنجاز الكبير الذى تم على أيدى القوات المسلحة وتقول اليوم إنا مصر نجحت فى تحرير شريط، مردفا:إحنا مؤدبين وعشان كده مش هقولكم الشريط ده اى.

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي مصري:الجزيرة تحاول التقليل من الإنجاز الكبير الذى تم على أيدى القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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