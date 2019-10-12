شكرا لقرائتكم سوريا..قصف تركي مركز على محيط مدينتي رأس العين وتل أبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في سوريا، صباح السبت، بتعرض محيط مدينتي رأس العين وتل أبيض لقصف تركي مركز، مشيراً إلى أن وحدات من القوات الخاصة التركية تشارك في القتال على الأرض.

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية أرسلت تعزيزات ومقاتلين إلى رأس العين وتل أبيض

آثار القصف التركي على تل أبيض السورية

ويواصل الجيش التركي قصفه لمناطق شمال سوريا، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المدفعية التركية تستهدف منطقة رأس العين، حيث أخرجت مركزاً طبياً عن الخدمة، كما استهدف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الكردي كانت تقل مدنيين.

هذا وتسبب القصف التركي بنزوح أكثر من 100 ألف مدني من مناطقهم.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قال، في وقت سابق من اليوم السبت، إن قوات أميركية في محيط عين العرب "كوباني" بسوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

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وأوضح بيان للبنتاغون أن القوات الأميركية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية، مشيرا إلى أنه لا إصابات بين الجنود الأميركيين.

وأضاف البنتاغون أن واشنطن ما زالت على رفضها للعملية العسكرية التركية في سوريا، لافتا إلى أنها تدعو تركيا لتفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فوري.

وأصابت المدفعية التركية قاعدة للتحالف في عين العرب، فيما تواردت أنباء حول إصابة جنود أميركيين وفرنسيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذر نظيره التركي من عواقب وخيمة حال إصابة أي من الجنود الأميركيين بأذى وذلك قبل نحو يومين من بدء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

ودفع الهجوم التركي على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا آلاف المدنيين إلى النزوح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد، الجمعة، مقتل 54 من سوريا الديمقراطية و42 من الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا، منذ بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، الأربعاء الماضي.