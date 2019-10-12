اليازا: هل يجوز بيع البنزين بطريقة خطرة ومعبّأة بالقناني؟

وجّهت ​اليازا​ واللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية لاسا نداء إلى ​وزارة الاقتصاد​ ونقابة أصحاب ​المحروقات​ والى جميع العاملين في مجال بيع المحروقات، سائلة "هل يجوز بيع ​البنزين​ بطريقة خطرة ومعبّأة بالقناني وبهذا الشكل الخطير جدا الذي يهدد سلامة الناس للخطر؟ ما هو دور وزارة الاقتصاد بالنسبة إلى هذه الظاهرة التي تهدد حياة المستهلك بشكل خطير جدا؟ هل ننتظر وقوع المحظور لمواجهة هذه الظاهرة؟".

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