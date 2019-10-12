مصادر للجمهورية: عون فوجئ باعلان الاضرابات للشركات المستوردة للنفط

كشفت مصادر وزارية مقرّبة من ​قصر بعبدا​ لـ"الجمهورية" انّ "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ فوجىء بإعلان سلسلة الإضرابات التي بدأت من قبل المؤسسات المستوردة للمشتقات النفطية، وما لحقها من قرار لأصحاب المحطات بالتوقف عن بيعها للمواطنين".

وأشارت المصادر الى انّ "رئيس الجمهورية أجرى اكثر من اتصال مع المسؤولين عن الملفات المُثارة، ولاسيما حاكم ​مصرف لبنان​، لتوضيح بعض النقاط المُلتبسة في التعميم الذي صدر قبل ايام عدة، واعتبر حلاً لمعظم المطالب التي أثارها المعنيون بهذا القطاع على كل المستويات".

وانتهت هذه المصادر الى التأكيد انّ "السعي قائم لمعالجة القضايا الطارئة، وما لم يُبدِ الجميع استعداداتهم لمواجهة ما يجري ستبقى كل الحلول منقوصة ويدفع المواطنون الثمن".