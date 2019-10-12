شهيب: التربية خدمة عامة وليست سلعة للتجارة على حساب التعليم العالي الجيد

اعتبر وزير التربية ​أكرم شهيب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الجودة والجدارة هما المعيار الأساس في إستقطاب ​الجامعات​ الخاصة للطلاب وليس الإعلانات التجارية". وقال: "التربية خدمة عامة وليست سلعة للتجارة على حساب ​التعليم العالي​ الجيد". وكان شهيب قد أصدر يوم أمس، بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، تعميما حول اعلان مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن نفسها، وعن مستويات التعليم والاختصاصات فيها. وتم إبلاغ التعميم بصورة مباشرة إلى الجامعات.

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