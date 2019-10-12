عدنان طرابلسي: بذور الفساد ما زالت متغلغلة في مؤسسات الدولة

رأى النائب ​عدنان طرابلسي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "بذور الفساد ما زالت متغلغلة في مؤسسات ​الدولة​ يضاف إلى ذلك ضعف أجهزة الرقابة والتفتيش، و​المحاصصة​ بدلا من الكفاءة، والتلزيمات المشبوهة. وفوق ذلك تثقل المواطن ​الضرائب​ والرسوم وغلاء المعيشة و​البطالة​ وضعف الخدمات العامة". وسأل "اين الحلول والوعود الفارغة وأين اللجنة الوطنية ل​مكافحة الفساد​؟".

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