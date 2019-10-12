نقولا نحاس: للقيام بالاصلاحات الجوهرية وليس تصحيحات بسيطة

لفت النائب ​نقولا نحاس​ في حديث اذاعي الى أنه "زيارة ​الامارات​ هي لفتح صقحة جديدة مع الامارات ونحن عليها أن نملأ هذه الصفحة بالمشاريع الجدية والاستثمار لا يأتي الى ​لبنان​ الا شعر الغرب والعرب بالجدية اللازمة"، مشيرا الى أن "الوضع لا يمكن أن يكمل على ما هو عليه ويحب القيام بالاصلاحات الجوهرية اللازمة وليس القيام بتصحيحات بسيطة"، مشددا على أن "علاقتنا مع الامارات تاريخية ووالمسؤولين فيها يعرفون وضع لبنان وآمل أن نعمل لمصلحة لبنان"، مؤكدا أننا "بوضعية أساسية اسمها "الاختناق" وظننا ان الوضعية السياسية التي بدأنا بها في العام 2010 ستستمر الى الابد".

وحول سعر صرف الدولار، شدد على أنه "العملية محدودة وعدم الثقة دفع بعض المودعين الى سحب الاموال"، معتبرا أن "التلاعب لدى الصرافين لا يشكل تأثير أساسي على الاقتصاد اللبناني"، مشددا على أن "امكانيات الحل كبيرة ولكن وضعنا صعب خصوصا وان هناك توازن بين الموجودات والمفقودات".