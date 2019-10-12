الموسوي: البلد يحتاج الى صدمة إيجابية كبرى تستند الى إجراءات وقرارات جذرية

رأى النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "البلد يحتاج الى صدمة إيجابية كبرى تستند الى إجراءات وقرارات جذرية وجدية لضمان إنقاذه: ضبط الوضع الجمركي والضريبي، إلزام ​المصارف​ بالإسهام جديا بخفض خدمة الدين، واستيفاء رسوم عادلة عن ​الأملاك البحرية​، وكسر محميات استيراد المشتقات النفطية والإسمنت. هذه أسس الإنقاذ وإلا فالإنهيارآت".

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