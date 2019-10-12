دار سائر المشرق نظم ندوة بعنوان الحراك الفكري والسياسي انطلاقا من مذكرات الأب مونس

نظم دار سائر المشرق ندوة بعنوان "الحراك الفكري والسياسي في السبعينات انطلاقا من مذكرات ​الأب يوسف مونس​" وذلك في مبنى ​المجلس العام الماروني​ في ​المدور​، وقد ألقى كل من الوزيرين السابقين ​كريم بقرادوني​ وابراهيم النجار كلمتهما في الندوة التي أدارها الأستاذ إيلي حرب.

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