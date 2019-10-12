هاشم: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت الى مرحلة الخطر

لفت عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "معاناة اللبنانيين لم تقف عند ​البنزين​ او ​رغيف الخبز​ وحبة الدواء والتي تتسع حدتها يوميا لتصل لكل الاحتياجات اليومية الحياتية وتبقى المعالجات دون المطلوب وكأن ما يحصل امر طبيعي وفي ظروف عادية وقدرة الناس تحتمل مزيدا من الأعباء . لقد وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الى مرحلة الخطر التي تستدعي حالة طوارىء إنقاذية سريعة".

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