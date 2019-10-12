ارسلان بحث ونائب وزير الخارجية الروسي فيرشينين آخر المستجدات بحضور نعومكين

التقى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ في مقر ​وزارة الخارجية​ في ​موسكو​، الذي استقبله بحضور رئيس معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية ​فيتالي نعومكين​، كما حضر برفقة أرسلان وزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​، مستشاره المحامي فرحان أبو حسن وعضو المجلس السياسي ومسؤول الملف الروسي في الحزب محمد المهتار، وتمّ البحث في المستجدات السياسية بالمنطقة، ومقاربة الأوضاع في لبنان وسورية وما آلت إليه الأمور.

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