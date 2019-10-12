ظريف: أمن تركيا لن يتحقق بغزو سوريا

أعرب وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظریف​ عن ثقته بأن أمن تركيا لن يتحقق بغزو ​سوريا​، وعرض وساطة بلاده بين الحكومتين السورية والتركية.

واعتبر ظریف في حوار خاص أجرته معه قناة “تي آر تي” التركية، ان “قبل ست سنوات عندما أصبحت وزيرا للخارجية، مشيت على ضفاف نهر الشرق مع وزير الخارجية التركي السابق ​أحمد داود أوغلو​، وطرحت عليه خطة للسلام. في خطتي، دعوت إلى وقف فوري ل​إطلاق النار​ وعقد مفاوضات داخلية وإجراء انتخابات في سوريا”.

وأشار الى "أن هناك حاجة إلى مفاوضات داخلية ودستور جديد في سوريا. يجب أن نستعد للانتخابات السورية المقبلة عام 2021،" مشددا على "ان من المهم شرح ​الدستور السوري​ في المرحلة الأولى”.

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