أفادت شبكة "​سكاي نيوز​" بأن وتيرة القصف التركي على ​الشمال​ السوري قد اشتدت. وقد أرسلت ​قوات سوريا الديمقراطية​ تعزيزات ومقاتلين إلى مدينتي ​رأس العين​ و​تل أبيض​ جراء القصف التركي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سكاي نيوز: اشتداد وتيرة القصف التركي على الشمال السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.