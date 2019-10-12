خارجية كازاخستان: قمة جديدة لأستانا قد تعقد الشهر القام

أعلن وزير خارجية ​كازاخستان​ مختار تلاوبردي، أنه يجري النظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي ​أستانا​ في نهاية الشهر الجاري، وقد يتم عقدها في الشهر القادم.

هذا و اعلن مدير قسم آسيا وافريقيا في خارجية كازاخستان، موكاش سيريكولي، في وقت سابق، ان قمة الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول ​سوريا​ (​روسيا​ ، ​تركيا​ ، ​إيران​) ستعقد في أيلول، مشيرا الى أن جولة أو جولتين من المحادثات ستجري في نور سلطان حتى نهاية العام.

وفي وقت سابق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية الخاصة بسوريا. اتخذ قرار إنشاء هذه الهيئة في كانون الثاني 2018 في سوتشي في ​مؤتمر​ الحوار الوطني السوري.