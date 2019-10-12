خارجية كازاخستان: قمة جديدة لأستانا قد تعقد الشهر القام

أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي، أنه يجري النظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا في نهاية الشهر الجاري، وقد يتم عقدها في الشهر القادم.
هذا و اعلن مدير قسم آسيا وافريقيا في خارجية كازاخستان، موكاش سيريكولي، في وقت سابق، ان قمة الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول سوريا (روسيا ، تركيا ، إيران) ستعقد في أيلول، مشيرا الى أن جولة أو جولتين من المحادثات ستجري في نور سلطان حتى نهاية العام.
وفي وقت سابق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية الخاصة بسوريا. اتخذ قرار إنشاء هذه الهيئة في كانون الثاني 2018 في سوتشي في مؤتمر الحوار الوطني السوري.
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