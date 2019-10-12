واشنطن تعين مساعد وزير الخارجية جون ساليفان سفيرا في موسكو

عيّن مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ جون ساليفان، سفيرا للولايات المتحدة في روسيا، ويفترض أن يوافق مجلس الشيوخ على هذا التعيين بعد الاستماع لساليفان (57 عاما) الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية منذ أيار 2017 والذي تولى قيادة الخارجية بالنيابة لمدة شهر في ربيع 2018 بعد إقالة ​ريكس تيلرسون​.

وأصبح ساليفان سفيرا في ​موسكو​ خلفا لجون هانتسمان الذي استقال في آب الماضي.

وعمل رجل القانون المتحفظ جدا في وزارات ​العدل​ والدفاع والتجارة في عهد إدارات سابقة، وكذلك في القطاع الخاص.

ولا يعد ساليفان خبيرا في شؤون روسيا لكنه قاد في منتصف تموز، الوفد الأميركي خلال "حوار استراتيجي أميركي روسي حول ​الأمن​".

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