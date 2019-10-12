أنصار الله تعلق على إرسال قوات أميركية للسعودية: تعلموا من حرب فيتنام

لفت عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ ​محمد علي الحوثي​ الى انه "بدلا من إرسال المزيد من آلاف العناصر العسكرية الأميركية إلى منطقة ​الشرق الأوسط​ سيكون أفضل للرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وإدارته ووزير حربه اسبير أن يرسلوا خطط العيش المشترك وخطط المواطنة المتساوية والديمقراطية لا خطط الحروب والدمار لحلفائهم أو للشعوب الحرة".

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