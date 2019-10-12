الدفاع التركي: ضرب القوات الأميركية وقوات التحالف في سوريا غير وارد

أكد وزير الدفاع التركيخلوصي آكاران "ضرب القوات الأميركية وقوات التحالف في سوريا غير وارد على الإطلاق".
وكانت وزارة الدفاع الوطنية التركية قد نفت المزاعم بأن الجيش التركي استهدف نقطة مراقبة أميركية شرق الفرات في شمال سوريا. وأكدت انه "من غير المحتمل أن يكون هناك استهدف لمركز المراقبة الأميركي".
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها أن جميع الإجراءات تم اتخاذه حتى لا تتضرر القاعدة الأميركية، مضيفة أن "عناصر إرهابية أطلقت النار على بعد كيلومتر واحد جنوب مركز المراقبة الأميركي".
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