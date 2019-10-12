أرملة أكاديمي كندي من أصل إيراني مات في أحد سجون طهران تعود إلى كندا









اسماء السيد - أوتاوا: أفاد مسؤولون كنديون الجمعة أن أرملة أكاديمي وخبير بيئي كندي من أصل إيراني مات في سجنه في طهران قد عادت إلى كندا بعد احتجازها هناك مدة 18 شهرًا.

مريم مومبيني هي أرملة كافوس سيد إمامي، الذي توفي في السجن في طهران في فبراير 2018، بعد أقل من شهر على اعتقاله.

اتهم سيد إمامي بالتجسس لمصلحة إسرائيل والولايات المتحدة. وقالت السلطات الإيرانية إنه انتحر في زنزانته، لكن أسرته لم تقبل بهذه الرواية.

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كتبت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند على تويتر إنها تشعر بالارتياح بعد عودة مريم إلى منزلها. وقالت "لقد أظهرتم جميعًا شجاعة فائقة في ظروف صعبة للغاية. أنا أفكر بكم اليوم".

ومريم مومبيني، التي منعت من مغادرة إيران منذ مارس 2018، عادت إلى كنف عائلتها في فانكوفر الخميس، وفق ما ذكر ابنها رامين على تويتر.

يذكر أن سيد إمامي هو الكندي الثاني من أصل إيراني الذي يموت في السجن في طهران. ففي عام 2003 ماتت المصورة الصحافية زهرة كاظمي أيضًا في سجنها بعد اعتقالها خلال التقاطها صورًا أمام سجن أيوين. وقطعت كندا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2012.

ويتم احتجاز العديد من الأجانب، معظمهم من ذوي الجنسية المزدوجة، في إيران. وقد ازدادت عمليات اعتقال الأجانب بتهم متعددة منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018. وإيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، لا تسمح عادة للقنصليات الأجنبية بلقاء المعتقلين الذين يحملون جنسيتها.