تعرف على أهم 20 جهة تستعرض ملاحظاتها على قانون الجمارك بالبرلمان غدًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، 4 جلسات استماع على مدار الأسبوع الجارى، للاستماع إلى ملاحظات وتعليقات ممثلى أكثر من 20 جهة بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد.
وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيكون على رأس أولويات اللجنة لما يحتاجه من عمل جاد، قائلاً "لدينا العديد من المهام لننجزها بدور الانعقاد الخامس وفى مقدمتها مشروع قانون الجمارك الجديد وسيتم الاستماع لوجهة نظر الحكومة مُقدم مشروع القانون وسنعقد بعدها جلسات استماع للعديد من الجهات والهيئات ورجال الأعمال والمستثمرين حول مشروع القانون".
وينشر ”الخليج 365” 20 هيئة ووزارة وجهة تستمع لها اللجنة:
1- وزارة المالية2- وزارة البترول والثروة المعدنية
3- وزارة الآثار4- وزارة الإسكان
5- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
7- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى8- مصلحة الجمارك
9- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة10- هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
11- هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء12- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
13- اتحاد الصناعات المصرية14- اتحاد الغرف التجارية
15- غرفة السياحة16- جمعية رجال الأعمال المصريين
17- غرفة التجارة الأمريكية18- غرفة التجارة الألمانية
19- الاتحاد العام للجمعيات الأهلية20- المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية
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