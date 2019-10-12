شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 20 جهة تستعرض ملاحظاتها على قانون الجمارك بالبرلمان غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، 4 جلسات استماع على مدار الأسبوع الجارى، للاستماع إلى ملاحظات وتعليقات ممثلى أكثر من 20 جهة بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد.

وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيكون على رأس أولويات اللجنة لما يحتاجه من عمل جاد، قائلاً "لدينا العديد من المهام لننجزها بدور الانعقاد الخامس وفى مقدمتها مشروع قانون الجمارك الجديد وسيتم الاستماع لوجهة نظر الحكومة مُقدم مشروع القانون وسنعقد بعدها جلسات استماع للعديد من الجهات والهيئات ورجال الأعمال والمستثمرين حول مشروع القانون".



وينشر ”الخليج 365” 20 هيئة ووزارة وجهة تستمع لها اللجنة:

1- وزارة المالية

2- وزارة البترول والثروة المعدنية

3- وزارة الآثار

4- وزارة الإسكان

5- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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6- وزارة التضامن الاجتماعى

7- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

8- مصلحة الجمارك

9- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

10- هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

11- هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

12- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

13- اتحاد الصناعات المصرية

14- اتحاد الغرف التجارية

15- غرفة السياحة

16- جمعية رجال الأعمال المصريين

17- غرفة التجارة الأمريكية

18- غرفة التجارة الألمانية

19- الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

20- المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية