انفجار سيارة مفخخة قرب سجن لعناصر داعش شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي اليوم (السبت)، أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سجن يضم عناصر تنظيم داعش الإرهابي بحي جويران في الحسكة السورية.
وأوضح بالي - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الاخبارية - أنه بعد انفجار السيارة المفخخة جرى إطلاق نار كثيف بمحيط السجن المركزي بالحسكة، مشيرا إلى أن السجن يضم الآلاف من عناصر داعش الخطرين.
وكان داعش قد تبنى، أمس، تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية شمال سوريا، تسبب بمقتل ستة أشخاص بينهم مدنيون.
وتتعرض مناطق سيطرة الأكراد الحدودية مع تركيا منذ الأربعاء لهجوم يشنه الجيش التركي مع فصائل سورية موالية لأنقرة، وتخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول منع تقدمها في المنطقة الممتدة بين بلدتي رأس العين بمحافظة الحسكة وتل أبيض في الرقة.
وأثار الهجوم التركي على شمال شرق سوريا مخاوف من إنعاش تنظيم داعش، مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى التصدي للهجوم على مناطقهم الحدودية وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق التي تتعرض للهجوم التركي.
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