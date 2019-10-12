إعصار هاجيبس القوي يقترب من اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):

اقترب الإعصار القوي "هاجيبس" من اليابان اليوم السبت حيث ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الأقاليم الشرقية والوسطى من البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أربعة أشخاص أصيبوا في وقت مبكر اليوم السبت إثر وصول عاصفة إلى مدينة اشيهارا، شرق طوكيو، حيث تسببت في نزع أسقف العديد من المنازل.

ومن المتوقع أن يصل "هاجيبس" إلى اليابسة في شرق ووسط اليابان مساء اليوم السبت، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وهبوب رياح "عاتية" وهطول أمطار قياسية .

وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 1660 رحلة جوية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بينما تم إيقاف العديد من خدمات القطارات، بما في ذلك، خدمات القطار الرصاصة في شرق ووسط اليابان حسبما أعلن المسؤولون عن التشغيل .