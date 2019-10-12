أعضاء بالكونجرس يسعون لحماية الأكراد في سوريا

تقدم نواب أميركيون بمشروع قرار لمعارضة قرار الرئيس دونالد ترامب إفساح الطريق أمام تركيا لمهاجمة المقاتلين الأكراد مما سلط الضوء على عدم الرضا لدى الديموقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأميركي على حد سواء بشأن سياسة ترامب تجاه سوريا.
قدم مشروع القرار الذي يبدي دعماً قوياً للقوات الكردية في سوريا ويعترف بإسهامها في قتال عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي النائب الديموقراطي إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي ومايك مكول أكبر عضو جمهوري باللجنة.
كما دعا مشروع القرار تركيا إلى الوقف الفوري لتحركها العسكري في شمال شرق سوريا ودعا الولايات المتحدة للوقوف مع الأكراد السوريين المتضررين من العنف.
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والإجراء غير ملزم لكنه يأتي في وقت يتزايد فيه عدد المنتقدين من أعضاء الكونجرس للإدارة الأميركية بشأن الأمر.
كما يعمل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على إصدار تشريع سيفرض عقوبات قاسية على تركيا وقادتها بسبب هجومها الذي حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك،أمس الجمعة، من أنه يهدد بوقوع "كارثة إنسانية".
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