جنود أميركيون يتعرضون لنيران مدفعية تركية في سوريا.. وواشنطن تهدد برد فوري

أعلن متحدث باسم البنتاغون أن جنوداً أميركيين تعرضوا لاطلاق نار مدفعي من مواقع تركية قرب الحدود السورية الشمالية، محذراً من أن الولايات المتحدة جاهزة للرد على أي اعتداء بـ"عمل دفاعي فوري".

وأكد الكابتن بروك ديوالت بأن انفجاراً وقع الساعة التاسعة مساء (18,00 ت غ) على بعد مئات الأمتار من موقع أميركي قرب بلدة كوباني، وفي منطقة "يعرف الأتراك أن جنوداً أميركيين يتواجدون فيها".

وأشار ديوالت إلى عدم وقوع إصابات بين الجنود الأميركيين، وأن "القوات الأميركية لم تنسحب من كوباني".

وتستهدف تركيا قوات سوريا الديموقراطية في المعارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي الإرهابي التي استمرت خمس سنوات. وخسرت قوات سوريا الديموقراطية 11 ألف مقاتل في الحملة العسكرية التي قادتها واشنطن ضد التنظيم الإرهابي.

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وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس الجمعة، في مؤتمر صحافي أن ترامب أجاز ولم يأمر بتفعيل "عقوبات جديدة كبيرة جداً" ليثني تركيا عن توسيع هجومها العسكري.

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وقال ديوالت "الولايات المتحدة تبقى على موقفها بمعارضة الخطوة العسكرية التركية في سوريا، وخاصة العمليات التركية خارج منطقة الآلية الأمنية وفي مناطق يعرف الأتراك بأن هناك قوات أميركية متواجدة فيها".

وأضاف "الولايات المتحدة تطلب بأن تتجنب تركيا الأفعال التي قد تؤدي إلى عمل دفاعي فوري".