3 إصابات في 3 جرائم في الرملة ورهط وعارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أشخاص صباح اليوم السبت، في ثلاث جرائم إطلاق نار وقعت في الرملة في وسط البلاد، ورهط في النقب، وقرية عارة في المثلث.

وأصيب مسؤول الحركة الإسلامية في مدينة الرملة، فجر اليوم السبت، بإصابة خطيرة نتيجة تعرضه لإطلاق نار.

وعلم أن المصاب هو الشيخ علي الدنف، حيث تعرض لوابل من الرصاص قبل أن يترجل من مركبته أمام المسجد العمري في المدينة لأداء صلاة الفجر.

وتبين أنه أطلق باتجاهه نحو 7 رصاصات.

ونقل الدنف إلى مستشفى "أساف هروفيه" وهو بحالة خطيرة.

ووصلت قوات من الشرطة إلى موقع الجريمة، وباشرت التحقيق.

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وفي سياق ذي صلة، وفي جريمة أخرى وقعت في مدينة رهط في النقب، أصيب مهندس البلدية بثلاث رصاصات في قدمه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلم أنه تعرض لإطلاق النار بعد خروجه من صلاة الفجر.

وفي جريمة ثالثة، في قرية عارة في المثلث، أصيب شاب بصورة خطيرة في جريمة إطلاق نار ثالثة وقعت صباح اليوم، السبت.

وعلم أن الشاب يبلغ من العمر 20 عاما، وقد نقل إلى مستشفى "هيليل يافي" في مدينة الخضيرة، وهو بحالة خطيرة.

وباشرت الشرطة التحقيق في الجريمة.