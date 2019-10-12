حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، إلا أنها تبقى فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 29 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 32 – 19، صفد 27 – 19، طبرية 34 – 21، الناصرة 29 – 18، حيفا 28 – 20، يافا 28 – 21، القدس المحتلة 28 – 18، عسقلان 28 – 21، عين جدي (البحر الميت) 33 – 27، بئر السبع 31 – 18، أم رشرش (إيلات) 35 – 24.

ويوم غد، الأحد، يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا، وخاصة في المناطق الشمالية والجبلية.

أما الإثنين فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.